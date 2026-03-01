Esami pelvici liposuzioni pillole | la cerchia di medici fedeli a Epstein E dai documenti spunta la foto di un’operazione chirurgica

Un gruppo ristretto di medici ha collaborato con Jeffrey Epstein per diversi anni, eseguendo esami pelvici, liposuzioni e altre procedure chirurgiche. Dai documenti emergono anche immagini di interventi chirurgici effettuati durante il periodo di attività. Questi professionisti sono stati coinvolti in attività legate a Epstein e alcune delle ragazze, anche minorenni, sono state sottoposte a controlli e interventi sotto la loro supervisione.

Una piccola cerchia di medici ha lavorato per anni con Jeffrey Epstein e ha seguito alcune delle ragazze, anche minorenni, insieme a lui per esami e operazioni chirurgiche. Lo rivela un’inchiesta del New York Times, che da settimane indaga sui milioni di pagine di documenti resi pubblici dal dipartimento di Giustizia americano a inizio anno sul finanziere morto suicida in carcere nel 2019. Il quotidiano statunitense ha scovato più di 15mila mail scambiate con una dozzina di medici, soprattutto ginecologi e dermatologi. La foto dell’operazione chirurgica. Oltre alle tracce scritte c’è anche una foto (in copertina di questo articolo – ndr) che mostra un’operazione chirurgica eseguita su una delle giovani donne sul tavolo da pranzo di una delle residenze del finanziere. 🔗 Leggi su Open.online Caso Epstein, pubblicati nuovi file con migliaia di foto: 11 cose disgustose che emergono dai documentiQuando venerdì sera sono stati resi pubblici migliaia di nuovi documenti relativi all'indagine su Jeffrey Epstein, i giornalisti e gli investigatori... Leggi anche: Caso Epstein, nei documenti spunta anche la madre di Mamdani