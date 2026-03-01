Un uomo ha espresso un forte disprezzo verso la Chiesa di Roma, affermando che si oppone al male del mondo. Secondo lui, l’idea che ogni individuo abbia uguale valore rappresenta il peggio del cattolicesimo, un’opinione motivata dal suo rancore nei confronti di un’istituzione considerata l’unico vero ostacolo a un pensiero che ridurrebbe gli esseri umani a semplici strumenti.

Il primo è quello criminale: ciò che emerge deve essere messo sotto processo sebbene a complicare il tutto esista il patteggiamento secretato stipulato da Epstein con il procuratore Alexander Acosta nel 2008 che conferiva sia ad Epstein che a tutti i suoi complici immunità totale - sì esattamente: negli Usa si può - in cambio dell’ammissione di colpevolezza e una pena detentiva di 13 mesi per sfruttamento della prostituzione. Senza considerare questo passaggio fondamentale non si possono capire gli aspetti legali connessi alla sanzione dei crimini e ciò spiega altresì come mai i primi personaggi a cadere non siano americani. Il secondo piano... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Epstein odiava la Chiesa di Roma perché si oppone al male del mondo

Ha fatto la storia del tennis: oscurata perché si oppone alle politiche LgbtL’australiana Margaret Court: «I miei connazionali vogliono che il mio nome sparisca».

Epstein file, Sarah Ferguson si è rifugiata nella clinica più costosa al mondo. Cnn: “Spariti i file di una donna che accusava Trump”. Mandelson arrestato perché voleva fuggire ai CaraibiRoma, 25 febbraio 2026 - Svelato il mistero di dove si sia rifugiata Sarah Ferguson, completamente coinvolta nello scandalo su Jeffrey Epstein,...