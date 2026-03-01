Ep 143 – Inaccessibilità delle paralimpiadi e un pizzico di sessismo a Sanremo

Nell’episodio 143 si parla dell’inaccessibilità delle paralimpiadi e di alcune situazioni di sessismo riscontrate a Sanremo. Viene evidenziato come alcune strutture e servizi ancora non siano adeguatamente attrezzati per le persone con disabilità e si fa riferimento a comportamenti discriminatori durante il festival. Il testo mette in luce queste questioni senza commenti o interpretazioni.

Ironia della sorte, le paralimpiadi sono almeno in parte inaccessibili. E intanto a Sanremo prospera il sessismo Un'ascoltatrice ci segnala che, per una persona con disabilità, non esiste la possibilità di assistere alle gare delle paralimpiadi con tutta la famiglia; altre due ascoltatrici segnalano un momento di sessismo benevolo a Sanremo, protagonisti Carlo Conti e la campionessa olimpica Lollobrigida. Un interessante scambio tra le Bambole di Pezza e il giornalista Roberto Dall'Acqua in conferenza stampa, sempre a Sanremo, ci offre ghiotto materiale di riflessione. La parola della settimana è bare beating.