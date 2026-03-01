Emergenza patrimonio culturale Perché non sviluppare una prassi operativa di intervento?

Negli ultimi dodici mesi, il patrimonio culturale italiano ha affrontato numerosi eventi straordinari, tra cui il Teatro Sannazaro, il Museo della Sibaritide e la Torre dei Conti, che hanno subito danni o emergenze. Questi episodi hanno evidenziato la necessità di sviluppare una prassi operativa di intervento più efficace e strutturata per tutelare e preservare i luoghi e i beni culturali del paese.

Dal Teatro Sannazaro al Museo della Sibaritide fino alla Torre dei Conti, l'ultimo anno ha messo a nudo la vulnerabilità del patrimonio culturale italiano di fronte a eventi straordinari. Potrebbe essere utile l'attivazione di un'Agenzia per la gestione delle emergenze derivanti da calamità naturali o antropiche da incardinare all'interno del ministero della Cultura. Un soggetto organizzativo che, in caso di calamità, possa attivare una procedura basata su accordi già sviluppati con soggetti pubblici e privati. La proposta di Stefano Monti È chiaro che, come Paese, dobbiamo sentirci coinvolti nell'evitare ogni forma di disastro. Qualunque sia il nostro impegno, però, nuove tragedie accadranno.