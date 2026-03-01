Emergenza casa sportello Acer in Comune

Il Comune di Casalgrande ha aperto uno sportello dedicato all’emergenza abitativa, offrendo un punto di ascolto ai cittadini che affrontano problemi di alloggio. L’ufficio sarà disponibile giovedì 5 marzo, dalle 9 alle 12, per ricevere richieste e fornire informazioni sulla situazione abitativa nel territorio. La presenza dello sportello mira a rispondere alle esigenze di chi si trova in difficoltà con le sistemazioni.

Emergenza alloggi: il Comune di Casalgrande attiva un punto d’ascolto per i cittadini. Giovedì 5 marzo, dalle ore 9 alle 12.30, nell’ufficio Urp del municipio di Casalgrande sarà presente un operatore di Acer Reggio per un punto di ascolto dedicato agli inquilini degli alloggi di proprietà comunale gestiti da Acer. Si tratta di un’iniziativa proposta per rafforzare i servizi di prossimità e offrire un utile supporto diretto ai cittadini. Durante l’incontro gli inquilini potranno ricevere chiarimenti in merito a canoni di affitto e relative modalità di calcolo; voci di spesa, incluse le spese condominiali; bollettini di pagamento e altre informazioni relative alla gestione delle utenze e degli alloggi Erp. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emergenza casa, sportello Acer in Comune Emergenza casa, confronto tra Acer e il vescovo Anselmi. "Non basta più avere un lavoro"Il presidente Tonino Bernabè ha incontrato monsignor Nicolò Anselmi per fare il punto sulla situazione abitativa a Rimini. Emergenza abitativa, il Comune di Foggia vola a Roma: 10 punti per creare un Piano Casa NazionaleGiovanni Quarato, presidente della Commissione Ambiente e Territorio, ha partecipato alla conferenza stampa dell’Alleanza municipalista per il... Tutto quello che riguarda Emergenza casa. Argomenti discussi: Emergenza casa, sportello Acer in Comune. Emergenza casa a Rimini. Eseguiti 236 sfratti in un anno: Crescono le richieste di aiutoL’assessore Gianfreda: Il governo pensa a procedure veloci per sgomberare gli alloggi, ma non agisce a tutela di chi non ha più i mezzi per sostenere il peso dell’affitto . In dodici mesi a Rimini ... ilrestodelcarlino.it Emergenza casa, la Diocesi dialoga con AcerMonsignor Anselmi visita gli uffici e incontra i dipendenti, sottolineando l’impegno a mantenere alta l’attenzione sulle famiglie in difficoltà ... altarimini.it