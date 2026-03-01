Elisa Iorio conquista l’argento nella cornice del PalaPanini

Elisa Iorio si è aggiudicata la medaglia d’argento ai Campionati italiani di ginnastica artistica al PalaPanini. La ginnasta ha mostrato una performance solida alle parallele asimmetriche, confermando il suo stato di forma attuale. La competizione ha visto la partecipazione di numerose atlete, con le rispettive esibizioni che hanno reso la giornata intensa e ricca di emozioni.

Una Elisa Iorio che conferma il suo momento di ottima forma alle parallele asimmetriche, uno Yumin Abbadini, fidanzato della Iorio, che con la sua Ginnastica Pro Carate vince la prima tappa dei Campionati Nazionali di serie A1 svoltisi ieri al PalaPanini di Modena, una Alice D'Amato, ormai star indiscussa della ginnastica internazionale, che si è goduta un bagno di folla tra ragazze e ragazzi che chiedevano autografi e foto. Questa in massima sintesi la cronaca di una giornata che ha visto il palasport di Modena vestirsi con gli abiti di un altro sport, sport che ha dato a Modena tantissime medaglie olimpiche e mondiali, l'ultima l'argento proprio della Iorio nella prova a squadre di ginnastica artistica femminile a Parigi 2024.