ELIMINATION CHAMBER | Randy Orton vince e vola a WrestleMania torna Seth Rollins Cody deluso

Randy Orton ha conquistato la vittoria nella Men’s Elimination Chamber Match e si prepara ad affrontare l’Undisputed WWE Champion Drew McIntyre a WrestleMania 42. Durante l’evento, Seth Rollins è tornato sul ring, mentre Cody è stato eliminato, lasciando il suo percorso in sospeso. La serata ha visto momenti di suspense e sorprese, con il pubblico che ha assistito a un incontro ricco di tensione.

Randy Orton ha vinto la Men's Elimination Chamber Match e affronterà l'Undisputed WWE Champion Drew McIntyre a WrestleMania 42. Per The Viper si tratta della decima partecipazione in carriera a un match di questo tipo, un record assoluto. Ma il risultato sportivo è quasi passato in secondo piano rispetto a quello che è successo nella fase finale: il ritorno di Seth Rollins e l'irruzione di Drew McIntyre. Il match è partito con Cody Rhodes e Je'Von Evans sul ring, seguiti nell'ordine da Trick Williams, Logan Paul (accompagnato da Paul Heyman e Austin Theory), LA Knight e infine Randy Orton come ultimo ingresso. Logan Paul è stato il grande protagonista della fase centrale, eliminando da solo tre avversari.