Elettra Lamborghini è la star di Domenica In Speciale Sanremo | il megafono è una borsa per il rossetto

Elettra Lamborghini è stata ospite di Domenica In Speciale Sanremo, dove ha attirato l’attenzione con un dettaglio insolito: il megafono era una borsa per il rossetto. La cantante ha eseguito una performance e ha parlato davanti al pubblico, mostrando un look di scena caratterizzato da uno stile audace. La sua presenza ha suscitato reazioni tra gli spettatori e i telespettatori.

