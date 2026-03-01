Educazione alla legalità con Gaudio

Al CPIA di Bibbiena si è svolta una giornata dedicata all’educazione alla legalità, con la partecipazione di un esperto che ha approfondito temi legati al rispetto delle regole e alla cittadinanza consapevole. Durante l’evento, studenti e insegnanti hanno ascoltato interventi e hanno partecipato a attività pratiche per sensibilizzare i giovani sui valori fondamentali della convivenza civile.

Al CPIA di Bibbiena è stata organizzata una giornata dedicata all' educazione alla legalità, promossa dalla docente Angela Provvedi in collaborazione con il Comandante dei Carabinieri Domenico Gaudio e la partecipazione del Comune di Bibbiena nella persona dell'Assessora alla Pubblica Istruzione Vittoria Valentini. L'iniziativa, che rientra a pieno titolo nel percorso di educazione civica della scuola pubblica, ha coinvolto gli studenti stranieri che frequentano il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, offrendo loro un momento di approfondimento sui temi della legalità, dei diritti e dei doveri. La lezione, tenuta dal Comandante Gaudio, si inserisce in un percorso che la docente propone ormai da alcuni anni, con l'obiettivo di rafforzare la formazione civica degli studenti attraverso il confronto diretto con le istituzioni.