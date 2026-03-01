Ecstasy proiettili e bombe artigianali in casa | denunciato un 29enne

I carabinieri della compagnia di Giarre hanno eseguito diverse perquisizioni domiciliari, durante le quali hanno trovato ecstasy, proiettili e bombe artigianali in una casa. Un uomo di 29 anni è stato denunciato in relazione a queste scoperte. Le operazioni sono state condotte nel quadro di un’indagine in corso.

Una serie di perquisizioni domiciliari mirate sono state eseguite dai carabinieri della compagnia di Giarre. I militari del nucleo operativo e del nucleo radiomobile, insieme all’unità cinofila di Nicolosi, hanno bussato anche alla porta di un 29enne di Mascali, sottoposto agli arresti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Carpi, denunciato uno straniero sorpreso con hashish e proiettili in casaIn seguito all’intervento, gli agenti della Squadra Volante hanno raccolto elementi che indicavano una possibile attività di spaccio da parte...