ecco la perla della lunigiana

Nel cuore della Lunigiana, una regione tra Toscana e Liguria, si trova Pontremoli, un comune che si distingue per il suo carattere autentico. La cittadina si trova lungo la Via Francigena, una strada storica percorsa da pellegrini e viaggiatori. Pontremoli è nota per il suo centro storico e le sue tradizioni, attirando visitatori interessati a scoprire un angolo di Italia meno battuto.

Nel cuore della Lunigiana, dove la Toscana allunga le sue ultime propaggini verso nord e accoglie i viandanti della Via Francigena, troviamo Pontremoli, una perla che sorprende con il suo fascino discreto. Questo borgo medievale, nella vallata del fiume Magra, è stato per secoli crocevia di pellegrini e mercanti, e ancora oggi è testimone di storie millenarie tutte da ascoltare. Il punto di partenza ideale è il Castello del Piagnaro, che domina l’abitato dall’alto. La fortezza, il cui nome deriva dalle "piagne" - lastre di arenaria dei tetti - ospita il Museo delle Statue Stele Lunigianesi, un luogo che da solo vale il viaggio. Qui si incontrano le misteriose statue-menhir della Lunigiana, enigmatiche figure antropomorfe scolpite tra il IV e il I millennio a. 🔗 Leggi su Lanazione.it

