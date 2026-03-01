È un' Ancona irresistibile | demolisce la Maceratese con quattro reti e resta sola in vetta

L'Ancona ha conquistato una vittoria schiacciante contro la Maceratese, segnando quattro reti e mantenendo il primo posto in classifica. La partita, giocata al “Del Conero”, è stata caratterizzata da un'intensità elevata e da un ottimo livello di gioco. Questa affermazione rappresenta probabilmente la miglior prestazione della stagione per la squadra di casa.

Un vittoria rotonda in quella che, probabilmente, è da catalogare come la miglior performance stagionale vista al “Del Conero” soprattutto sotto il profilo dell’intensità messa in mostra. Finisce con un rotondo 4-0 il derby tra Ancona e Maceratese, dominato dai biancorossi forse ancor più di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

