È super Bezzecchi in Thailandia l' Aprilia vola in MotoGp | 4 moto di Noale tra le prime 5

Nel primo gran premio della stagione di MotoGp, disputato al Circuito internazionale di Buriram in Thailandia, Aprilia si presenta con quattro moto tra le prime cinque posizioni, mentre Bezzecchi si aggiudica la vittoria. La gara vede protagonisti piloti e moto di Noale, che occupano una posizione di rilievo nella classifica. La competizione si è svolta nel rispetto del calendario e delle regole della categoria.

È una super Aprilia in Thailandia, nel primo gran premio della stagione di MotoGp disputato al Circuito internazionale di Buriram. Marco Bezzecchi domina la gara partendo dalla pole position, accreditandosi come principale sfidante al trono di Marc Marquez. E nelle prime 5 posizioni, si piazzano. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it È super Bezzecchi in Thailandia, l'Aprila vola in MotoGp: 4 moto di Noale tra le prime 5È una super Aprilia in Thailandia, nel primo gran premio della stagione di MotoGp disputato al Circuito internazionale di Buriram. MotoGP Thailandia, l'Aprilia già ruggisce: Bezzecchi super nelle libere. Marquez è 6°La stagione 2026 della MotoGP si è aperta nel segno dell'Aprilia al Chang International Circuit in Thailandia. Tutti gli aggiornamenti su Bezzecchi. Temi più discussi: MotoGP Thailandia, l'Aprilia già ruggisce: Bezzecchi super. Reazione Marquez: è secondo; Super Bezzecchi: Il team ha reagito velocemente al cambio di piani | FP - News - MotoGP; Bezzecchi nell'ombra di Valentino Rossi punta a battere Marquez; Momenti mitici: le super sfide in Thailandia. È super Bezzecchi in Thailandia, l'Aprila vola in MotoGp: 4 moto di Noale tra le prime 5Partenza da sogno per la casa veneziana, che quest'anno sogna in grande. Bezzecchi, partito dalla pole position, ha condotto la gara dall'inizio alla fine (riscattandosi dalla caduta nella Sprint) ... veneziatoday.it MotoGp: Marco Bezzecchi vince il Gp di Thailandia, l'Aprilia è superu0015u001f?V (???Ä?|#u0017cp???????u0019Au0013u0003?$6u0011u0019??nJ??D??1F?D??l?S (i ?u0018??cu0011?L?}u0010R????Hu001f?.3O??!u000f?).?DIÜo?d??Nd??o?z?,?Q?4???Ku?h? ?????eu0002??nbfgR?E7u0004u0004u ... ansa.it Non era mai accaduto che Aprilia piazzasse tutti i suoi quattro piloti in top 5. Per Marco Bezzecchi è la terza vittoria consecutiva in MotoGP, un risultato mai raggiunto da nessun pilota Aprilia nella storia. Inoltre, negli ultimi tre Gran Premi ha sempre condotto la - facebook.com facebook Super #Bezzecchi trionfa in Thailandia! Disastro Marquez, ruota bucata! Bagnaia 9º x.com