È morto Rino Marchesi | primo allenatore di Maradona chiuse la carriera nel Lecce Aveva 89 anni

Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore italiano, è deceduto a Sesto Fiorentino all’età di 88 anni. Nato a San Giuliano Milanese, ha iniziato la sua carriera come giocatore prima di diventare allenatore. È noto per aver allenato il Napoli e il Milan, e per essere stato il primo tecnico di Maradona. La sua carriera si è conclusa con la gestione del Lecce.

È morto oggi a Sesto Fiorentino, dove risiedeva, Rino Marchesi. Era nato a San Giuliano Milanese, a giugno avrebbe compiuto 89 anni. Era stato calciatore di buon livello,, centrocampista militante essenzialmente in Atalanta o Fiorentina. Carriera di allenatore piuttosto importante, per circa venti anni. Fu allenatore, fra le molte squadre guidate, del Napoli di inizio anni Ottanta (di Krol, per intendersi) e fu il primo allenatore italiano di Maradona, quando il giocatore più forte di sempre arrivò al Napoli. Fu anche alla guida della Juventus. Unanimemente riconosciuto per il suo stile di comportamento, chiuse a Lecce nel 1993-1994, la sua carriera di allenatore. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

