È morto Khamenei ma nessuno ha capito il vero piano di Netanyahu Trump? È il perfetto coglione solidale

È stato annunciato il decesso di Khamenei, senza che siano chiare le reali implicazioni di questa perdita. Nel frattempo, Netanyahu e Trump continuano a muoversi in modo che non permette di comprendere facilmente le loro strategie. La destra israeliana, dai più estremisti ai moderati, ha come obiettivo dichiarato quello di eliminare l’Iran dalla regione, un piano che sembra proseguire senza esitazioni.

Come tutti sanno, la destra israeliana tutta, dagli estremisti ai moderati, ha sempre avuto un pallino: eliminare dalla cartina geografica l’Iran. Non che i cugini musulmani gli stessero simpatici ma, come dimostra la storia, un seguace di Maometto te lo compri con due cocce di noci, un persiano no. Non ricordo neanche più quando, per la prima volta, Bibi accusò l’Iran di avere armi nucleari sotto al tappeto, pronte a colpire Gerusalemme. Stiamo parlando di oltre 30 anni fa. Eppure, fino a poche ore fa, pur sapendo tutti che si trattava di balle, nessuno pensava fosse possibile un attacco diretto. Ora andiamo al nocciolo. Trump è un vecchio rincoglionito nelle mani dei MAGA e di Netanyahu, un panzer in un giardino di fiori pronto a incendiare qualunque cosa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

