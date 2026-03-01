Due euro a consegna e 12 ore in strada tutti i giorni che vita è? | a Milano rider in corteo Usb | Politica è rimasta a guardare ora contratti

Sabato sera a Milano un gruppo di rider ha manifestato in strada, chiedendo un contratto e denunciando le condizioni di lavoro. I manifestanti hanno gridato che con due euro a consegna e 12 ore di lavoro quotidiano rischiano la vita, accusando la politica di averli lasciati soli. La protesta si è svolta nel centro cittadino, con i rider che hanno espresso il desiderio di un riconoscimento ufficiale delle loro attività.

“Rischiamo la vita per due euro a consegna. Vogliamo un contratto”. Lo gridano i rider che sabato sera sono scesi in piazza per le strade di Milano per chiedere un contratto e per continuare a denunciare le condizioni di lavoro alle quali sono sottoposti. Fino a dodici ore in strada per poter guadagnare poco meno di trenta euro. Sette giorni su sette. Con il rischio di farsi male senza avere la malattia o le ferie. “Queste società sono disinteressate alle leggi, arrivano e sfruttano – spiega l’avvocata giuslavorista Giulia Druetta che in questi anni ha seguito diverse cause che hanno visto come protagonisti i rider – eppure le leggi ci sono, basterebbe farle rispettare, la Procura ha agito, adesso la palla va in mano alle istituzioni di questo paese che devono regolarizzarli”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Due euro a consegna e 12 ore in strada tutti i giorni, che vita è?”: a Milano rider in corteo. Usb: “Politica è rimasta a guardare, ora contratti” Vita da rider, i nuovi schiavi dell’algoritmo: 10 ore di lavoro per 2-4 euro a consegnaDieci ore di lavoro in sella, tra traffico, pioggia e caldo, per guadagnare tra i 2 e i 4 euro a consegna. “Lavoravo 12 ore al giorno e mi pagavano 2,50 euro a consegna”: le storie dei rider Glovo vittime di caporalatoLe testimonianze di diversi rider, attivi su Milano, sono state raccolte dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta per caporalato su Foodinho, la... Una raccolta di contenuti su Due euro. Discussioni sull' argomento Temu e Shein più cari: dal 1° marzo scatta la tassa da 2 euro sui pacchi; I rider in strada a 2,5 euro a consegna. E il racket li inserisce come clandestini nel sistema; Tassa da 2 euro sui pacchi: queste le ultime notizie; Riders pagati 2.50 a consegna per 10 ore di lavoro. Ma per Glovo è equo. [Valter Canavese] Due euro e 40 centesimi il giorno, vediamo un po’, sono 10 centesimi l’ora, vitto e alloggio gratis. Per quanto tempo Anche 33 anni se vuoi. 10 centesimi l’ora per 33 anni. Per tutto questo tempo-non arriviamo a 910 euro l’anno, Beniamino - facebook.com facebook