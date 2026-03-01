Dubai Bizzarri sulla vicenda del rientro di Crosetto | È la prova che siamo tutti deficienti

Il ministro della Difesa ha annunciato il suo rientro in Italia dopo essere stato bloccato a Dubai per diverse ore, a seguito dell’attacco all’Iran. La notizia ha fatto il giro dei media e ha suscitato discussioni sulla situazione, con commenti critici sulla gestione dell’incidente. La vicenda si è svolta nel contesto di un'operazione internazionale che ha coinvolto più paesi e ha attirato l’attenzione pubblica.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ufficializzato il suo rientro in Italia, dopo ore di apprensione che l'avevano visto bloccato a Dubai dopo l'attacco all'Iran (su Today tutte le notizie in diretta). A riportare il ministro in Italia, un volo militare, mentre la sua famiglia resterà.