Drone iraniano colpisce la base navale francese di Camp Peace ad Abu Dhabi | Nessun ferito

Un drone iraniano ha colpito la base navale francese di Camp Peace ad Abu Dhabi, causando un incendio in due container con attrezzature. La struttura ospita forze francesi e non si sono registrati feriti. L’attacco è stato portato a termine con un drone, secondo quanto riferito, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle conseguenze immediate. La notizia è stata resa nota dalle autorità locali.

Un attacco iraniano con droni ha colpito una base navale di Abu Dhabi che ospita forze francesi, nota anche come Camp Peace, provocando un incendio in due container contenenti varie attrezzature. Nessuna vittima ha dichiarato il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti. Gli attacchi iraniani con droni e missili sono una rappresaglia per gli attacchi statunitensi e israeliani contro la Repubblica Islamica, che hanno ucciso la Guida Suprema Ali Khamenei sabato.

