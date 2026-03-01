Drammatico infortunio Il tetto cede mentre lavora Gravissimo dopo la caduta

Un uomo stava lavorando sul tetto di un garage privato quando, improvvisamente, la copertura ha ceduto e lui è caduto nel vuoto. L’incidente si è verificato in un contesto residenziale e ha causato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente resta al vaglio delle autorità competenti.

Stava lavorando sul tetto del garage di casa propria, quando la copertura ha ceduto facendolo precipitare nel vuoto. Sono gravissime le ferite riportate nella caduta dal malcapitato protagonista del terribile infortunio domestico, un ferrarese di 52 anni. Ora l'uomo lotta per la vita in un letto del reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato ricoverato dalle ore successive all'accaduto. Un passo indietro. Il tutto è accaduto nella serata di venerdì in un'abitazione di via Prati, a Monestirolo. Intorno alle 22, l'uomo si trova sul tetto del fabbricato di pertinenza della sua abitazione. A quanto si apprende, vi era salito per svolgere alcuni lavoretti di manutenzione.