Doveva vincere lui Trionfa Sal Da Vinci ma il televoto incorona un altro big | chi è il grande deluso

Nella finale di Sanremo 2026, Sal Da Vinci è stato proclamato vincitore, ma i dati del televoto mostrano che un altro artista avrebbe ottenuto più preferenze dal pubblico. Durante la cerimonia di consegna, le percentuali di voto hanno rivelato questa discrepanza, creando sorpresa tra gli spettatori. La differenza tra il risultato ufficiale e le preferenze del televoto ha attirato l’attenzione dei presenti e degli appassionati.

La superfinale di Sanremo 2026 si è conclusa con la vittoria di Sal Da Vinci, ma il dettaglio delle percentuali mostrate in grafica durante la proclamazione ha evidenziato un elemento rilevante: considerando esclusivamente il televoto, il candidato più votato dal pubblico sarebbe stato un altro. I dati complessivi, resi visibili solo per pochi istanti, indicano un margine estremamente ridotto tra i due concorrenti in gara. Il meccanismo previsto per l’ultima fase del Festival ha combinato tre componenti con pesi distinti: 34% Televoto, 33% Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e 33% Giuria delle Radio. La finalità del sistema è quella di integrare la preferenza popolare con la valutazione di giurie tecniche, così da determinare una classifica finale basata su criteri diversi e non esclusivamente sulla partecipazione del pubblico da casa. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Doveva vincere lui”. Trionfa Sal Da Vinci ma il televoto incorona un altro big: chi è il grande deluso Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci e Conti incorona De Martino per il 2027. Con lui ClericiHome > Spettacoli > Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci e Conti incorona De Martino per il 2027. “Non Sal Da Vinci”. Sanremo 2026, chi è il cantante più votato dal televotoIl Festival di Sanremo 2026 si è chiuso con una finale combattuta fino all’ultimo voto. Sanremo 2026 - Sal Da Vinci alle prove con l'orchestra Aggiornamenti e notizie su Trionfa Sal Da. Argomenti discussi: Doveva vincere lui. Trionfa Sal Da Vinci, ma il televoto incorona un altro big: chi è il grande deluso; Doveva vincere lui. Trionfa Sal Da Vinci ma il televoto incorona un altro big: chi è il grande deluso. Doveva vincere lui. Trionfa Sal Da Vinci, ma il televoto incorona un altro big: chi è il grande delusoLa superfinale a cinque di Sanremo 2026 ha incoronato Sal Da Vinci, ma i numeri raccontano una storia più sfumata. Le percentuali, apparse solo per pochi ... thesocialpost.it