doveva placare mucca in fuga veterinario finisce in ospedale

Un veterinario di 55 anni di Bergamo è finito in ospedale mentre cercava di calmare una mucca in fuga. L'intervento si è trasformato in un incidente che ha richiesto il trasporto in ospedale. L'episodio si è verificato durante un intervento di routine che, a causa di circostanze non specificate, si è concluso con un infortunio.

Singolare infortunio sul lavoro per un veterinario bergamasco di 55 anni chiamato per calmare una mucca. Venerdì nel pomeriggio sono arrivate i carabinieri numerose segnalazioni perché una mucca stava scorrazzando libera sulla Serenissima. Le segnalazioni che a mano a mano si succedevano hanno permesso ai carabinieri di individuare dove la mucca si era fermata. I militari di Soncino sono arrivati e hanno individuato la mucca che, dopo aver percorso un buon tratto di strada, si era messa a pascolare in una zona senza recinzioni. Poco dopo è arrivato anche il proprietario del bovino che ha visto la mucca piuttosto innervosita dalle persone che si stavano avvicinando e ha deciso che sarebbe stato opportuno chiedere l’intervento di un veterinario per cercare di calmare l’animale e riportarlo alla stalla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

