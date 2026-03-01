‘Donne in bilico’ la menopausa sul palco

Al teatro Verdi di Forlimpopoli si sono svolte due serate dedicate alla menopausa, un tema spesso trascurato o evitato. Durante gli appuntamenti, le donne hanno condiviso esperienze e riflessioni, portando sul palco un discorso aperto e senza tabù. La rappresentazione ha utilizzato l’ironia per affrontare un argomento delicato, coinvolgendo il pubblico in una conversazione diretta e senza filtri.

Al teatro Verdi di Forlimpopoli due serate hanno trasformato la menopausa in un tema di conversazione aperta, ironica e consapevole. Lo spettacolo ‘Donne in bilico (sui tacchi e sugli ormoni)’, ideato dalla psicologa e psicoterapeuta Silvia Donati in collaborazione con La Casa Ostetrica Aps, ha visto la partecipazione di oltre 500 persone, con altre 300 rimaste fuori, e ha raccolto 3.200 euro per l’acquisto di un Taxi rosa destinato all’associazione Prevenzione Donna. Silvia Donati come è nata l’idea dello spettacolo? "Questa pazza idea è nata l’anno scorso, quando mi avvicinavo ai 50 anni: mi volevo fare un regalo e volevo farne uno a tutte le donne che come me stanno vivendo i cambiamenti legati a questa età, quindi i cambiamenti che sono fisici, emotivi, mentali, umorali e ormonali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

