Domenico scontro sul perito | disse Trapianto scelta obbligatoria
Domenico ha avuto uno scontro riguardo a un perito che ha affermato che il trapianto è una scelta obbligatoria. La discussione si è accesa in seguito a un confronto sulle dichiarazioni rese durante una procedura legale. La vicenda è emersa dopo una rapida ricerca online, che ha portato alla luce le affermazioni del perito e il dibattito che ne è seguito.
È bastata una semplice ricerca sul web, qualche minuto speso su Google: d’altronde è l’era moderna, quella della rete, di internet che (nemmeno amplifica, semplicemente, alle volte) fissa. «Mauro Rinaldi, professore ordinario di Cardiochirurgia all’università di Torino, risulta abbia espresso una indebita manifestazione ante-incarico sui fatti in oggetto l’accertamento e che, inoltre, sia coautore di una pubblicazione scientifica di uno dei medici indagati». $ circa mezzogiorno di ieri. Da una mezz’oretta la procura partenopea, col gip Mariano Sorrentino, ha nominato i tre esperti, tutti professori non campani, che martedì prossimo dovranno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Il trapianto su Domenico e lo stupore del caposala: "Comm'è? Ha già levat o core?". E il chirurgo disse: "Non farà mai un battito"
