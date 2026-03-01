Domenico scontro sul perito | disse Trapianto scelta obbligatoria

Domenico ha avuto uno scontro riguardo a un perito che ha affermato che il trapianto è una scelta obbligatoria. La discussione si è accesa in seguito a un confronto sulle dichiarazioni rese durante una procedura legale. La vicenda è emersa dopo una rapida ricerca online, che ha portato alla luce le affermazioni del perito e il dibattito che ne è seguito.

È bastata una semplice ricerca sul web, qualche minuto speso su Google: d’altronde è l’era moderna, quella della rete, di internet che (nemmeno amplifica, semplicemente, alle volte) fissa. «Mauro Rinaldi, professore ordinario di Cardiochirurgia all’università di Torino, risulta abbia espresso una indebita manifestazione ante-incarico sui fatti in oggetto l’accertamento e che, inoltre, sia coautore di una pubblicazione scientifica di uno dei medici indagati». $ circa mezzogiorno di ieri. Da una mezz’oretta la procura partenopea, col gip Mariano Sorrentino, ha nominato i tre esperti, tutti professori non campani, che martedì prossimo dovranno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche: Il trapianto su Domenico e lo stupore del caposala: "Comm'è? Ha già levat o core?". E il chirurgo disse: "Non farà mai un battito"

Temi più discussi: Inchiesta sul piccolo Domenico: scontro legale sui periti del Gip; Bambino dal cuore bruciato, l'avvocato della famiglia chiede la ricusazione di un perito: Manca imparzialità; Caos trapianti al Monaldi: emersa la scarsa collaborazione; Caso Domenico, lo scontro tra legali: Equipe denigrata. La famiglia del bimbo: Difesa goffa, silenzio.

domenico scontro sul peritoInchiesta sul piccolo Domenico: scontro legale sui periti del GipCaso Domenico: la famiglia chiede la ricusazione del perito per l'autopsia. Dubbi sull'imparzialità del prof. Rinaldi. stylo24.it

Bimbo morto a Napoli: è scontro sui periti per l’autopsia/ Giallo sul Paragonix: Non sapevamo di averloBimbo morto a Napoli, è scontro sui periti incaricati dell'autopsia: emergono anche nuovi dettagli sul dottor Oppido ... ilsussidiario.net

