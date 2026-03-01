Domenica In Sanremo 2026 | quando canta ci sarà Arisa a che ora

Domenica In Sanremo 2026 si avvicina e tra gli ospiti confermati c’è anche Arisa, che si esibirà durante la serata. La trasmissione andrà in onda domenica e la sua presenza è stata annunciata come parte del programma. La scaletta prevede l’esibizione dell’artista in un orario ancora non comunicato ufficialmente. La puntata sarà trasmessa in prima serata sulle reti Rai.

Quando ci sarà (a che ora) canta Arisa a Domenica In di Mara Venier in onda oggi, 1 marzo, su Rai 1 nello speciale su Sanremo 2026? Molti fan del programma e del Festival se lo stanno chiedendo, e vogliono sapere quando canterà la propria beniamina. La cantante, secondo la scaletta, si esibirà intorno alle ore XXX. Oggi pomeriggio, oltre al vincitore del Festival di Sanremo 2026, Mara Venier ospiterà tutti gli altri cantanti in gara al Festival. Tutti avranno la possibilità di esibirsi e di rispondere alle domande dei giornalisti e vip presenti in teatro. Quindi nel dettaglio oggi rivedremo: Raf, Tredici Pietro, Tommaso Paradiso, Patty... 🔗 Leggi su Tpi.it

