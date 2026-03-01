Domenica In a Sanremo le pagelle | il caos di Elettra 10 salvate i figli di 3 Mara bacia Levante 4

Domenica In a Sanremo ha proposto un episodio ricco di momenti imprevedibili: Elettra Lamborghini ha causato il caos con un punteggio di 10, mentre alcuni ospiti sono stati giudicati con voti bassi, come i “figli di”. Durante la puntata Mara Venier ha scambiato un bacio con Levante, che ha ottenuto un voto di 4. L’edizione 2026 si distingue per i continui imprevisti.

Domenica In dall’Ariston sa regalare sempre grandi sorprese, emozioni, gaffe e cringe. L’edizione 2026 non è da meno, anzi. Di seguito le pagelle del salotto di Mara Venier, tra polemiche per il playback, doppi sensi e non solo. Pioggia di complimenti. Voto: 5 Si parte decisamente con il passo giusto, esaltando Ditonellapiaga prima e J-Ax poi, fino ad arrivare a Tommaso Paradiso. Secondo la stampa, lei ha dimostrato d’essere una vera performer. Tommassini parla addirittura di prova in stile Grammy. Sappiamo ora che Paradiso è un sex symbol e che avrebbe meritato di più, secondo molti. L’ex Articolo 31, invece, si è cimentato nell’analisi del suo brano. 🔗 Leggi su Dilei.it

Leggi anche: Levante dopo Sanremo: “Non c’è stata censura”. E poi bacia in diretta Mara Venier

Levante bacia Mara Venier a Domenica In: “Con Gaia nessuna censura, la regia non lo sapeva”Il caso del bacio "scomparso" tra Levante e Gaia durante la serata delle cover di Sanremo 2026 approda nello studio di Domenica In.

