Domenica 1 marzo Rai Sport trasmette in diretta lo sci alpino della Coppa del Mondo a Soldeu e Garmisch, oltre alla Supercoppa di volley. La programmazione include gare maschili e femminili di sci alpino e le partite di volley della competizione femminile. La giornata vede l’impegno di diversi atleti e squadre nelle rispettive discipline. La copertura si concentra sugli eventi in programma e sulle ore di trasmissione.

Rai Sport Domenica domina il palinsesto con sci alpino tra Coppa del Mondo da Soldeu e Garmisch studi con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa Rai Sport HD e Rai Play offrono una domenica ricca di emozioni, ogni dettaglio delle gare e delle storie degli atleti dopo Milano-Cortina In vista del weekend, Domenica 1 Marzo 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Domenica 1 Marzo Live Rai Sport: Sci Alpino Coppa del Mondo Soldeu e Garmisch, Supercoppa Volley

Sabato 28 Febbraio Live Rai Sport: Sci Alpino Coppa del Mondo Soldeu e Garmisch, Supercoppa VolleyRai Sport sabato domina il palinsesto con sci alpinotra Coppa del Mondo da Soldeu e Garmisch studi con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa e copertura...

Domenica 25 Gennaio Live Rai Sport: Sci Alpino Spindleruv Mlyn Kitzbuehel, Coppa Italia Volley FemminileRai Sport Domenica domina il palinsesto con sci alpinotra Coppa del Mondo da Spindleruv Mlyn e Kitzbuehel , studi con Sabrina Gandolfi e Paolo De...

Tutti gli aggiornamenti su Marzo Live Rai.

Temi più discussi: Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo; MotoGP, domenica alle 9 il gran finale in Thailandia; Domenica 1 marzo il Carnevale Storico del Forte Gazzera; The Dark Side of the Moon rivive domenica 1° marzo al Teatro Verdi di Sassari, l'iconico album dei Pink Floyd live in forma integrale.

Startlist superG Soldeu 2026: orario 1° marzo, tv, programma, streaming, pettorali delle italianeDomenica 1° marzo (ore 10.15) si disputerà il superG femminile di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: terza gara di fila sulle nevi ... oasport.it

A che ora gli sport invernali oggi: programma 1° marzo, tv, streamingOggi, domenica 1° marzo, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, lo sci freestyle, lo sci di ... oasport.it

Niente diretta Rai per il Trofeo Laigueglia. La corsa è in programma mercoledì 4 marzo, con il finale sul circuito che comprende la salita di Colla Micheri. La Rai però trasmetterà la corsa solo in differita, un vero peccato per una corsa storica come il Laigueglia. facebook