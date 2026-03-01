Ditonellapiaga in lacrime | Non pensavo nemmeno di arrivare a Sanremo

Durante una conferenza stampa, l’artista ha dichiarato di essere emozionata e sorpresa di essere stata selezionata per il Festival, aggiungendo di non aver mai immaginato di arrivare fino a quel punto. Ha anche spiegato di aver vissuto un momento di grande emozione, arrivando a versare alcune lacrime durante l’evento. La cantante ha espresso la sua sorpresa riguardo alla sua partecipazione e al riconoscimento ricevuto.

(Adnkronos) – "Non pensavo nemmeno di essere presa al Festival, figuriamoci arrivare sul podio". Così Ditonellapiaga ospite oggi da Mara Venier a 'Domenica In – Speciale Sanremo' ha commentato la sua esperienza al Festival di Sanremo 2026, in cui si è classificata al terzo posto con il brano 'Che fastidio!'. "È stato un sanremo perfetto,.

DITONELLAPIAGA sarà la SORPRESA di SANREMO 2026!

Sanremo 2026, il trionfo di Sal Da Vinci con la canzone Per sempre sì: sul podio Sayf e DitonellapiagaLa 76esima edizione del Festival di Sanremo si è chiusa ieri con l'emozionante vittoria di Sal Da Vinci. Il cantante napoletano, tornato sul palco dell'Ariston dopo 17 anni, che ha conquistato il Leon ... ilsicilia.it

Ditonellapiaga è arrivata terza a Sanremo 2026: Non me l’aspettavoDitonellapiaga al terzo posto a Sanremo: Non me l’aspettavo È stata la prima ad aprire le danze sul palco dell’Ariston a Sanremo 2026, Ditonellapiaga, e ... lanostratv.it

Al televoto il festival di Sanremo lo ha vinto Sayf, con il 26,4% dei voti arrivati contro il 23,6% ottenuto da Sal Da Vinci. A seguire, sempre nell’esito del televoto, ci sono: Arisa col 19,2%, Ditonellapiaga col 18,9% e Fedez & Masini con l’11,9%. Nel voto totale (c - facebook.com facebook

#Sanremo, #Ditonellapiaga terza al #Festival: "È storia e cultura, l'esperienza più forte" #Sanremo2026 x.com