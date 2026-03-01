Disinfezione automatica hi-tech | Igiene garantita per gli stetoscopi

Duecento dispositivi di disinfezione automatica hi-tech sono stati già adottati dalle strutture sanitarie dell'Azienda ospedaliera, con ulteriori richieste di approfondimento da parte di altre strutture. Questa tecnologia garantisce l'igiene degli stetoscopi attraverso un sistema automatizzato. Le strutture sanitarie stanno integrando queste soluzioni per migliorare le procedure di igiene e sicurezza.

Duecento dispositivi già adottati dalle Scotte e nuove richieste di approfondimento da altre strutture sanitarie. È l’ultimo traguardo raggiunto da Uv-heroes(r), che ha una tecnologia, multi brevettata in tutto il mondo, a luce Uv-c, per la disinfezione automatica degli stetoscopi. "Ne hanno acquistati 200. Abbiamo anche altre strutture interessate – racconta il professor Gabriele Messina dell’Università di Siena –. Abbiamo tre famiglie di brevetti, con concessioni in Italia, Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Australia, Canada, Giappone, Corea e altre estensioni in corso in Europa, Cina, Brasile e India. La tecnologia è ecologica e sostenibile". 🔗 Leggi su Lanazione.it

