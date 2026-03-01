La corsa fiamminga Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 sarà trasmessa in diretta, con Jonathan Milan tra i favoriti alla vittoria. La competizione si presenta con una serie di episodi decisivi che richiedono un alto livello di impegno fisico e tattico da parte dei corridori. La gara si svolge lungo un percorso impegnativo, caratterizzato da salite e tratti strategici.

la corsa fiamminga riserva una sfida densa di episodi decisivi, esigente dal punto di vista atletico e strategico. la 78ª edizione della kuurne-bruxelles-kuurne propone un percorso intenso tra pavé, muri e tratti pianeggianti, offrendo opportunità sia agli sprinter tenaci che alle selezioni rapide lungo la strada. la prova si snoda su 194,9 km di velocità e sofferenza, con 5 tratti di pavé e 13 muri distribuiti principalmente nella prima metà di gara. la partenza è fissata a kortrijk, dove la corsa si prepara a lanciare la dinamica degli attacchi. l’itinerario è stato disegnato per favorire una lotta tra sprinter affidabili e corridori in grado di resistere agli sconvolgimenti della pavimentazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Diretta Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026: Jonathan Milan punta alla vittoria

LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA: Jonathan Milan ci provaBuongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Kuurne-Bruxelles-Kuuerne 2026.

