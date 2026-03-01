Diretta gol Serie A LIVE | clamorosa impresa del Sassuolo in 10 dal 16? batte l’Atalanta

Nella 27esima giornata di Serie A, il Sassuolo ha battuto l’Atalanta con una vittoria sorprendente nonostante fosse in dieci dal 16º minuto. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti su risultato, moviola e cronaca, offrendo una panoramica completa delle sfide di giornata. La cronaca live ha raccontato passo passo le azioni e le fasi più importanti del match.

Manchester City, annuncio di Bernardo Silva: «Il giorno in cui me ne andrò.». Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese! Goretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle sue tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto. La Juve fissa il prezzo! I dettagli Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime Torino, i convocati per la Lazio: inizia l’era D’Aversa con una buona e una cattiva notizia. Ultimissime Cremonese, Nicola dopo la sconfitta col Milan: «Siamo tornati a giocare con la giusta qualità e personalità. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: clamorosa impresa del Sassuolo, in 10 dal 16? batte l’Atalanta Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Sassuolo in 10 ma in vantaggio contro l’Atalanta Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Sassuolo in 10 ma con due reti di vantaggio contro l’Atalanta Approfondimenti e contenuti su Diretta. Temi più discussi: Serie A, il derby tra Milan e Inter sarà il posticipo dell'8 marzo; Serie A, oggi Hellas Verona-Napoli - Diretta; Segui Inter-Genoa: pronostici, migliori scommesse e quote; Il Sassuolo batte l'Hellas e si prende l'8° posto: veneti sempre ultimi. Risultati Serie A, classifica/ Inter a +13! Diretta gol live score 27^ giornata (oggi 28 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score dei tre anticipi che si giocano oggi, sabato 28 febbraio 2026, nella 27^ giornata. ilsussidiario.net Verona-Napoli: 1-2, Lukaku gol in pieno recupero! Il belga scoppia a piangereVerona-Napoli, 27° giornata di Serie A: diretta live su AreaNapoli.it, con formazioni ufficiali, risultato e marcatori aggiornati in tempo reale. areanapoli.it La diretta di Domenica In da Sanremo - facebook.com facebook Pallavolo maschile Supercoppa: in diretta su Tgr Veneto dalle 15 la finale Rana Verona-Sir Susa Scai Perugia. Gli scaligeri, freschi vincitori della loro prima Coppia Italia, sfidano gli umbri nel tentativo di conquistare un altro prestigioso trofeo. x.com