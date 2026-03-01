Diretta gol Serie A LIVE | clamorosa impresa del Sassuolo in 10 dal 16? batte l’Atalanta

Da calcionews24.com 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 27esima giornata di Serie A, il Sassuolo ha battuto l’Atalanta con una vittoria sorprendente nonostante fosse in dieci dal 16º minuto. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti su risultato, moviola e cronaca, offrendo una panoramica completa delle sfide di giornata. La cronaca live ha raccontato passo passo le azioni e le fasi più importanti del match.

Manchester City, annuncio di Bernardo Silva: «Il giorno in cui me ne andrò.». Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese! Goretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle sue tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto. La Juve fissa il prezzo! I dettagli Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime Torino, i convocati per la Lazio: inizia l’era D’Aversa con una buona e una cattiva notizia. Ultimissime Cremonese, Nicola dopo la sconfitta col Milan: «Siamo tornati a giocare con la giusta qualità e personalità. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

diretta gol serie a live clamorosa impresa del sassuolo in 10 dal 16 batte l8217atalanta
© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: clamorosa impresa del Sassuolo, in 10 dal 16? batte l’Atalanta

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Sassuolo in 10 ma in vantaggio contro l’Atalanta

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Sassuolo in 10 ma con due reti di vantaggio contro l’Atalanta

Approfondimenti e contenuti su Diretta.

Temi più discussi: Serie A, il derby tra Milan e Inter sarà il posticipo dell'8 marzo; Serie A, oggi Hellas Verona-Napoli - Diretta; Segui Inter-Genoa: pronostici, migliori scommesse e quote; Il Sassuolo batte l'Hellas e si prende l'8° posto: veneti sempre ultimi.

diretta gol serie aRisultati Serie A, classifica/ Inter a +13! Diretta gol live score 27^ giornata (oggi 28 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score dei tre anticipi che si giocano oggi, sabato 28 febbraio 2026, nella 27^ giornata. ilsussidiario.net

Verona-Napoli: 1-2, Lukaku gol in pieno recupero! Il belga scoppia a piangereVerona-Napoli, 27° giornata di Serie A: diretta live su AreaNapoli.it, con formazioni ufficiali, risultato e marcatori aggiornati in tempo reale. areanapoli.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.