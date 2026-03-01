Dipendente sospeso Ascit costretta a ritirare la sanzione disciplinare

Un dipendente di Ascit, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti nella Piana e ora parte di Retiambiente, è stato sospeso, ma la sanzione disciplinare applicata nei suoi confronti è stata successivamente annullata. La decisione è stata presa in seguito a un procedimento che ha portato al ritiro della misura disciplinare originariamente adottata.

Annullata la sanzione che era stata applicata ad un dipendente dell'Ascit, l'azienda consortile che ora fa parte di Retiambiente e che, come noto, gestisce il settore rifiuti nella Piana. L'ispettorato ha dato ragione al sindacato che si era opposto al provvedimento. Lo comunica la stessa Fiadel, acronimo di Federazione Italiana Autonoma Dipendenti Enti Locali. È un'organizzazione sindacale autonoma, nata per tutelare i lavoratori del settore pubblico locale e ambientale, che nel 1999 ha dato vita al Coordinamento Sindacale Autonomo. Fiadel, in una nota, afferma: "Il Collegio di Conciliazione e Arbitrato istituito presso l'Ispettorato...