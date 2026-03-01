Difesa | un’emergenza senza fine Straordinari per Joao Mario e Zortea

La difesa del team si trova di fronte a una situazione complicata, con continui problemi e infortuni che aggravano le difficoltà. Questa settimana, sono stati necessari straordinari per i giocatori Joao Mario e Zortea, mentre un infortunio ha colpito Miranda nel corso di lunedì. La linea difensiva si trova a dover affrontare una serie di sfide che richiedono continui adattamenti.

E’ tempo di stringere i denti, nel reparto arretrato. E’ di lunedì l’ infortunio di Miranda, con tre settimane di stop preventivate: il che significa che il terzino sinistro spagnolo potrà tornare a disposizione tra Sassuolo e Roma, sottinteso come sfida di ritorno di Europa League, il programma il 19 marzo. Lykogiannis, alle prese con la tendinopatia ai flessori, anche ieri ha lavorato a parte: ergo, niente Pisa, con speranze di riaverlo a Verona prima e per la sfida di andata di Europa League con i giallorossi. Torna il campionato e con esso la disponibilità di De Silvestri, fuori lista in Europa: ma il capitano arriva da 10 giorni in cui non si è allenato a causa della colica addominale: va da sè che in vista della sfida di domani possa eventualmente subentrare in corsa, ma schierarlo dal primo minuto potrebbe rappresentare un rischio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

