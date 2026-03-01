Difesa | un’emergenza senza fine Straordinari per Joao Mario e Zortea

Da sport.quotidiano.net 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La difesa del team si trova di fronte a una situazione complicata, con continui problemi e infortuni che aggravano le difficoltà. Questa settimana, sono stati necessari straordinari per i giocatori Joao Mario e Zortea, mentre un infortunio ha colpito Miranda nel corso di lunedì. La linea difensiva si trova a dover affrontare una serie di sfide che richiedono continui adattamenti.

E’ tempo di stringere i denti, nel reparto arretrato. E’ di lunedì l’ infortunio di Miranda, con tre settimane di stop preventivate: il che significa che il terzino sinistro spagnolo potrà tornare a disposizione tra Sassuolo e Roma, sottinteso come sfida di ritorno di Europa League, il programma il 19 marzo. Lykogiannis, alle prese con la tendinopatia ai flessori, anche ieri ha lavorato a parte: ergo, niente Pisa, con speranze di riaverlo a Verona prima e per la sfida di andata di Europa League con i giallorossi. Torna il campionato e con esso la disponibilità di De Silvestri, fuori lista in Europa: ma il capitano arriva da 10 giorni in cui non si è allenato a causa della colica addominale: va da sè che in vista della sfida di domani possa eventualmente subentrare in corsa, ma schierarlo dal primo minuto potrebbe rappresentare un rischio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

difesa un8217emergenza senza fine straordinari per joao mario e zortea
© Sport.quotidiano.net - Difesa: un’emergenza senza fine. Straordinari per Joao Mario e Zortea

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani fino alla fine, scambio Holm-Joao Mario a buon puntoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Joao Mario torna sull’addio alla Juve: «Via per una scelta tecnica e tattica. Riscatto a fine stagione? Penso solo al presente»Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Una raccolta di contenuti su Joao Mario.

Temi più discussi: Emergenza Frana Niscemi: il saluto del Presidente Mattarella ai militari impegnati a sostegno della popolazione; Difesa Napoli in emergenza a Bergamo: Conte cambia tutto; Torino: priorità alla difesa. D’Aversa vuole subito delle risposte; Erosione, Regione senza un piano. Serve una strategia per l’emergenza.

difesa un emergenza senzaDifesa: un’emergenza senza fine. Straordinari per Joao Mario e ZorteaLa morale è che Zortea e Joao Mario saranno chiamati con buone probabilità a stringere i denti e a ripresentarsi dal primo minuto sulle corsie difensive. Ma non è finita qui. Heggem ha ripreso ad ... sport.quotidiano.net

difesa un emergenza senzaEmergenza totale in difesa: Conte resta con tre centrali e un adattatoEmergenza totale in difesa per il Napoli dopo l'infortunio che terrà fuori dai giochi Amir Rrahmani per almeno due mesi. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello ... tuttonapoli.net

Digita per trovare news e video correlati.