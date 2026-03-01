Durante la settimana di Sanremo 2026, si è svolto il DietroFestival, un evento che ha attirato l'attenzione tra artisti e pubblico. Belen ha espresso un commento deciso, mentre Elettra si è mostrata imprevedibile nel suo comportamento. Nel frattempo, Fedez ha rivolto una frecciata in modo diretto, senza dettagli sui motivi o sui contesti specifici.

La settimana santa, ops sanremese, è ufficialmente conclusa. Il sipario non è calato con la vittoria di Sal Da Vinci bensì con il DietroFestival. Il programma che svela tutti i retroscena più esilaranti della kermesse musicale. Domenica 1 marzo, al posto di Affari Tuoi di Stefano De Martino, il pubblico ha potuto godersi chicche, meme e momenti pronti a diventare virali. DietroFestival, così Elettra Lamborghini ha fatto la pipì nel cestino. Elettra Lamborghini è stata regina del Festival di Sanremo 2026. I suoi festini bilaterali sono già leggenda e anche al DietroFestival ha saputo ritagliarsi il suo spazio. Sempre con ironia e vivacità. Poco prima della sfilata sul Green Carpet, la cantante ed ereditiera ha spifferato alle telecamere di aver fatto la pipì nel cestino. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - DietroFestival Sanremo 2026: Belen sbotta, Elettra imprevedibile e arriva la frecciata di Fedez

