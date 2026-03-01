Dietro le quinte di Sanremo La cover con Tredici Pietro | Si respira un’aria elettrica

Sul palco dell’Ariston si svolge una delle serate più attese di Sanremo, dedicata alle cover. Durante l’evento, Tredici Pietro ha interpretato una canzone accompagnato da suo padre, in un’esibizione che ha attirato l’attenzione di pubblico e media. L’atmosfera è descritta come particolarmente energica, con un’aria che si percepisce elettrica tra i presenti. La performance rimarrà memorabile per la presenza inaspettata del legame familiare sul palco.

Il palco è quello dell’Ariston. La serata, storicamente la più amata, quella delle cover. L’esibizione è una di quelle che ricoreremo, dove padre e figlio (a sorpresa) cantano fianco a fianco. Naturalmente, si tratta di Tredici Pietro e Gianni Morandi che hanno fatto cantare mezza Italia con ’Vita’, storico brano del 1988 dello stesso Morandi e Lucio Dalla. Sul palco, insieme a loro, anche Galeffi e il producer Fudasca (che Carlo Conti ha erroneamente presentato come Fudusca). E fin qui è tutto già noto. Ma dietro le quinte ad attenderli e tifarli c’è anche un addetto ai lavori ravennate. Ventisei anni, alle spalle un’adolescnza tra i libri di latino e lo studio di registrazione, Arturo Gatti è il manager dell’artista emergente Fudasca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Morgan non si esibirà a Sanremo 2026, salta il duetto con Chiello nella serata Cover: "Sarò dietro le quinte"Colpo di scena a pochi giorni dall'inizio del Festival: Morgan non si esibirà all'Ariston per la serata dei duetti: "Il mio contributo sarà tecnico".

Sanremo 2026, Gianni Morandi duetta a sorpresa con il figlio Tredici Pietro e si commuove nella serata delle coverUn duetto vociferato e diventato realtà nella serata delle cover sulle note di "Vita", che lo stesso Morandi cantò con Lucio Dalla Padre e figlio...

