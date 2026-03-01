Dietro il tricolore nel cielo c’è molto più di una manovra acrobatica C’è l’Italia Parla il generale Urbano

Era il 1° marzo 1961 quando, sull'aeroporto di Rivolto, nasceva ufficialmente il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico dell'Aeronautica Militare, destinato a diventare uno dei simboli più riconoscibili della Repubblica. Oggi, 1° marzo 2026 le Frecce Tricolori celebrano sessantacinque anni di storia. Le Frecce tricolore oltre le acrobazie: un reparto addestrativo d'élite. La Pattuglia Acrobatica Nazionale, la Pan, non è soltanto una squadra che pennella il tricolore nel cielo. È un reparto operativo, composto da circa cento militari tra ufficiali, sottufficiali e graduati, che utilizza dieci MB 339PAN, nove in formazione e uno solista. È un reparto addestrativo d'élite: i piloti, provenienti da reparti operativi, vi trascorrono alcuni anni perfezionando il volo in formazione stretta, le manovre complesse, il coordinamento avanzato.