Di nuovo operativi dopo la momentanea chiusura | riaperti due distributori Beyfin ad Arezzo

Due distributori Beyfin di Arezzo sono stati riaperti dopo alcune settimane di chiusura. Ora funzionano nuovamente e sono tornati disponibili per i clienti, portando a termine il periodo di inattività. La riapertura riguarda specificamente due dei quattro distributori presenti in città, che sono stati ripristinati e tornano a operare normalmente.

Due stazioni di servizio in città erano rimaste chiuse per alcune settimane nel mese di gennaio. Dopo l'addio del vecchio gestore, l'azienda ha ripreso l'attività con i suoi dipendenti Dopo qualche settimana di chiusura forzata, tutto è tornato alla normalità. Stiamo parlando dei distributori Beyfin ad Arezzo, in particolare di due dei quattro presenti in città, che sono di nuovo operativi. Nello specifico, lo stop momentaneo è avvenuto tra il mese di gennaio e l'inizio di febbraio, e ha riguardato le stazioni di servizio sul raccordo autostradale all'altezza di Battifolle e in via Buonconte da Montefeltro. Invece le altre due, in via Setteponti e all'uscita di San Leo verso Pratantico, sono sempre rimaste aperte. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Centro scommesse ad Arezzo, Tar Toscana conferma chiusura di 15 giorniArezzo, 30 gennaio 2026 – Il Tar Toscana ha confermato la legittimità dei provvedimenti con cui la Questura di Arezzo ha sospeso per quindici giorni...

Leggi anche: Chiusura fondo minute spese: adempimenti operativi