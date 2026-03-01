Di che quartiere è Fulminacci? Il legame tra il cantautore romano e Roma ovest

Fulminacci, nome d'arte di Filippo Uttinacci, è un cantautore romano che ha radici profonde nel quartiere di Roma ovest. La sua musica riflette spesso le atmosfere e le esperienze di quella zona, e lui stesso ha più volte sottolineato il legame con il suo quartiere di origine. La città di Roma rappresenta un elemento centrale nel suo percorso artistico.

Fulminacci, al secolo Filippo Uttinacci, mantiene da sempre un rapporto profondo e autentico con Roma, una città che non è soltanto il luogo in cui vive, ma una vera e propria matrice emotiva e narrativa della sua musica. Anche dopo il successo nazionale e la partecipazione al Festival di Sanremo 2026, dove viene premiato con il Premio della Critica, il cantautore sceglie di restare fedele alle proprie radici romane. Filippo Uttinacci è nato e cresciuto nella zona di Casal Lumbroso, area situata a Roma ovest. Nonostante una carriera in continua ascesa, Fulminacci ha scelto di rimanere nella Capitale, conservando un legame forte con il territorio che ha contribuito a formare il suo sguardo sul mondo. 🔗 Leggi su Funweek.it

Fulminacci a Sanremo 2026: il ritorno del cantautore romano tra malinconia e leggerezzaFulmicacci, nome d'arte di Filippo Uttinacci, torna a Sanremo per la seconda volta.

Sanremo 2026, Fulminacci canta per strada 'Stupida fortuna': folla per il cantautore romanoGrande entusiasmo a Sanremo per un mini concerto improvvisato per strada da Fulminacci.

Altri aggiornamenti su Fulminacci.

Temi più discussi: Roma a Sanremo, Fulminacci: Non sono il tipico romano, ma la cover la canto con Francesca Fagnani; Com'è diventato famoso Fulminacci? L'ascesa vorticosa del cantautore romano: Sono vent'anni che ci sono ma non sono nessuno; Chi è Fulminacci, il cantautore romano che porta Stupida sfortuna a Sanremo 2026; Fulminacci: perché si chiama così e qual è il suo vero nome?.

Fulminacci: chi sono i genitori e dove vive oggi il cantanteScopri tutti i dettagli sulle origini e il vero nome di Fulminacci: ecco chi sono i genitori e il fratello del giovane cantautore. tag24.it

Perché si chiama FulminacciFulminacci a Sanremo 2026: scopriamo come è diventato famoso, le origini romane, il significato del nome d'arte e la storia d'amore con l'attrice Lia Greco. greenme.it

SANREMO | Fulminacci bambino canta i Queen con la parrucca color platino. Il vincitore del premio della Critica Mia Martini ha postato sui social un divertentissimo video #ANSA x.com

La rubrica “Ick vs Turn On” con Fulminacci E a voi Vi accenderebbero o vi spegnerebbero queste cose #radio105 #extrafestival #sanremo2026 @camillaghini @fulminacci - facebook.com facebook