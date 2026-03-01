Decine di morti e centinaia di feriti in Pakistan dopo le protesta per la morte di Khamenei

In Pakistan, le proteste scatenate dalla morte della guida suprema iraniana, Ali Khamenei, hanno provocato almeno 22 vittime e circa 120 feriti. Decine di persone sono state uccise e molte altre sono state ferite durante gli scontri che hanno coinvolto diverse aree del paese. La situazione resta tesa e si sono registrati numerosi episodi di violenza nelle manifestazioni.

Almeno 22 persone sono rimaste uccise e 120 ferite nelle violente proteste scoppiate in Pakistan a seguito della morte della guida suprema iraniana, Ali Khamenei. Manifestanti filo-iraniani hanno cercato di assaltare le sedi diplomatiche statunitensi, mentre le forze di polizia hanno fatto. 🔗 Leggi su Today.it

Pakistan, manifestanti assaltano il consolato Usa dopo l’uccisione di Khamenei: 9 morti e 32 feritiL’uccisione della Guida Suprema, Ali Khamenei, nei raid di Israele e Stati Uniti ha fatto esplodere la rabbia e le manifestazioni di protesta anche...

Freddo shock! Il paese nella morsa del gelo: decine di morti e centinaia di feritiDal 20 gennaio il Giappone è alle prese con nevicate intense e continue che hanno colpito soprattutto le regioni settentrionali e nord-occidentali.

Contenuti e approfondimenti su Decine di.

Temi più discussi: Afghanistan: decine di morti e feriti nei raid pakistani; Decine di morti e dispersi a causa delle frane nel sudest del Brasile; Nel sudest del Brasile ci sono decine di morti e dispersi per via di alluvioni e frane; Tram deraglia a Milano, due morti e decine di feriti.

Missile iraniano su condominio nel centro di Israele, almeno nove morti e decine di feritiLeggi su Sky TG24 l'articolo Missile iraniano su condominio nel centro di Israele, almeno nove morti e decine di feriti ... tg24.sky.it

Israele bersaglio della rappresaglia iraniana: 9 vittime e decine di feriti a Beit ShemeshIsraele registra il bilancio più grave di vittime dall’inizio dell’offensiva contro l’Iran. Un missile balistico lanciato da Teheran ha colpito la zona di ... thesocialpost.it

#Israele 6 persone sono rimaste uccise nell'impatto diretto di un missile iraniano su un condominio a Beit Shemesh, nel centro del Paese. Decine di feriti sono in gravi condizioni i soccorsi sul posto. - facebook.com facebook

Il coraggio di decine di magistrati che dichiarano di sostenere il SÌ alla riforma. Viva la giustizia, viva la libertà. #ioVotoSi x.com