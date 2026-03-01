Decapitato il regime iraniano quali conseguenze nel lungo periodo? Gli scenari secondo Bozzo

Un attacco contro il regime iraniano ha portato alla sua decapitazione, suscitando diverse ipotesi sugli effetti futuri. Secondo alcuni analisti, le conseguenze a lungo termine potrebbero essere significative, anche se molti commentatori non hanno dedicato particolare attenzione a questo evento. La situazione rimane complessa e apre a diversi scenari possibili che si svilupperanno nel tempo.

C’è un aspetto atipico dell’attacco lanciato contro l’Iran, che non ha suscitato, a torto, grande interesse da parte di gran parte dei commentatori. Al contrario di quanto accaduto in casi simili del passato, gli obiettivi sono stati colpiti a partire all’incirca dalle 8 del mattino, in piena luce e buone condizioni meteorologiche, dunque con ottima visibilità. Lo dimostrano le immagini provenienti da Teheran. Non così era accaduto più volte in passato, quando analoghi attacchi furono condotti nell’oscurità e traendo massimo vantaggio delle fasi lunari, così da poter sfruttare le notti più buie. È questo il caso degli attacchi del giugno dell’anno scorso o dell’ottobre precedente, ma potremmo risalire alle guerre del Golfo. 🔗 Leggi su Formiche.net

