Davvero all' Inter non vengono dati meriti ? Dietro lo sfogo di Chivu i retroscena

Dopo la partita contro il Genoa, l'allenatore dell'Inter ha commentato pubblicamente, criticando una percezione che, a suo dire, non riflette la realtà del club. Nel suo intervento, ha espresso chiaramente il suo disaccordo con alcune opinioni diffuse, evidenziando come la squadra venga spesso trascurata nei riconoscimenti ufficiali. Lo sfogo ha attirato l’attenzione, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Proprio adesso che sta vincendo lo scudetto, Cristian Chivu alza il tiro delle rivendicazioni. Ha annusato un'aria strana attorno all'Inter, ancora prima di essere eliminato dalla Champions League, e si è sfogato dopo il 2-0 al Genoa lamentando scarsa ammirazione per i risultati della squadra. Questione di storytelling: un aforisma molto popolare sui social avverte che la differenza tra buoni e cattivi sta solo nella prospettiva di chi racconta la storia. In questo caso l'enorme vantaggio in campionato, con il record di punti dopo 27 giornate per un allenatore esordiente all'Inter, potrebbe descrivere un percorso esaltante, da dominatore e da domatore, per niente scontato dopo la stagione da perditutto di Simone Inzaghi.

Inter-Napoli, lo sfogo di Chivu: "Avete sentito Ciro Ferrara?"Due volte avanti e due volte riacciuffata: l’Inter non è riuscita a fare la differenza contro il Napoli, pareggiando 2-2 a San Siro e rimandando la...

