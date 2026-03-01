Davide Tardozzi commenta la gara di Thailandia del Mondiale di MotoGP 2026, definendola negativa e sottolineando la necessità di recuperare rapidamente. Il team si aspettava un risultato diverso al termine della prima gara stagionale, che si è conclusa con una prestazione insoddisfacente. Tardozzi ha evidenziato l’importanza di lasciarsi alle spalle le vittorie passate e di concentrarsi subito sulle prossime sfide.

Davide Tardozzi si aspettava un altro umore al termine del Gran Premio di Thailandia, appuntamento inaugurale del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Buriram, infatti, il team Ducati Factory chiude con pochissimi motivi per sorridere. Marc Marquez è stato costretto al ritiro per colpa di una gomma forata nelle fasi finali della gara, mentre Francesco Bagnaia ha disputato una gara anonima chiudendo nono a 18 secondi dalla vetta. La vittoria è andata all’Aprilia di Marco Bezzecchi, il secondo posto alla KTM di Pedro Acosta, mentre il podio viene completato dall’Aprilia del team Trackhouse di Raul Fernandez. Per trovare la prima Ducati bisogna scendere fino al sesto posto di Fabio Di Giannantonio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Tardozzi non si nasconde: “Gara negativa. Dobbiamo recuperare in fretta e dimenticarci le vittorie passate”

