Daniel Fonseca | Yildiz mi ricorda Francescoli Cappioli numero uno con le donne Mazzone gli urlava

Daniel Fonseca, ex attaccante di Juventus e Roma, ha commentato che Yildiz gli ricorda Francescoli e ha ricordato che Cappioli era noto come il numero uno con le donne, mentre Mazzone spesso gli urlava addosso. Inoltre, ha raccontato di aver scherzato con Ferrara e di essere stato aiutato a uscire da un negozio quando a Napoli arrivò la polizia.

Alla Roma ha vissuto anni bellissimi, alla Juventus ha vinto uno scudetto e una Supercoppa. Daniel Fonseca irrompe alla sua maniera sulla super sfida di stasera all’Olimpico: "Di Fonseca c’è sempre bisogno. Stavolta probabilmente farei più comodo a Spalletti. Gasperini ha trovato i gol con Malen, che ha avuto un impatto straordinario".  Quello del nove è davvero un problema per la Juventus? "Spalletti risente dell’assenza di Vlahovic, ma David non può aver disimparato come si segna: parliamo di un attaccante che al Lilla segnava 25 gol a stagione".  Che Juventus si aspetta dopo la rimonta solo sfiorata in Champions contro il Galatasaray?  "I bianconeri si giocano tanto, in caso di sconfitta la corsa Champions si farebbe davvero difficile: 7 punti dalla Roma diventerebbero tanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

