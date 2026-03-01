Su Rai 1 in prima serata il biopic con Dario Aita nei panni del cantautore catanese. Dopo il successo al cinema, ora è il turno del grande pubblico televisivo C’è un film che racconta come un ragazzo partito dalla Sicilia con nient’altro che un talento fuori misura sia diventato uno dei più grandi artisti della musica italiana. Si intitola Franco Battiato. Il lungo viaggio. E racconta di un uomo che ha fatto della ricerca spirituale una bussola, della sperimentazione un’estetica, e del successo commerciale una scelta consapevole senza mai cedere un millimetro della propria integrità. Diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, Franco Battiato. 🔗 Leggi su Amica.it

Dalla Sicilia al mito: stasera in tv il film "Franco Battiato. Il lungo viaggio" racconta il Maestro come non lo abbiamo mai visto

Leggi anche: Franco Battiato. Il lungo viaggio: il film al Barberini

Leggi anche: "Franco Battiato. Il lungo viaggio", il film al cinema solo per 3 giorni

Dario Aita protagonista del film Franco Battiato Il lungo viaggio

