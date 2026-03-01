Dal Titano a Sanremo la tv di Stato rilancia

San Marino Rtv ha annunciato un nuovo impulso alla propria programmazione, puntando a rafforzare la presenza sia sul territorio che all’estero. La emittente si prepara a lanciare iniziative e contenuti rivolti a un pubblico più ampio, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità e sull’innovazione. La rete si prepara a un cambio di passo che coinvolgerà diverse aree della sua offerta televisiva.

San Marino Rtv accelera il passo e lo fa con visione e un occhio proiettato oltre i confini del Titano. In questi giorni, la kermesse ligure di Sanremo è diventata il palcoscenico ideale per segnare una nuova fase di sviluppo della televisione pubblica sammarinese: un momento simbolico e strategico che ha visto la presenza dei segretari di Stato Rossano Fabbri e Federico Pedini Amati. La loro partecipazione non è stata solo un gesto istituzionale. "Rappresenta il segnale concreto – dicono dal governo – di un impegno politico costante per rafforzare la visibilità internazionale di San Marino e consolidare una televisione di Stato capace di competere con standard europei". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal Titano a Sanremo, la tv di Stato rilancia Leggi anche: ASCOLTI TV 26 FEBBRAIO 2026: SANREMO CRESCE! OLTRE 9 MILIONI (60%) PER LA TERZA SERATA DEL FESTIVAL. DAYTIME RAI1 IN STATO DI GRAZIA Leggi anche: ASCOLTI TV 26 FEBBRAIO 2026: SANREMO CRESCE! OLTRE 9 MILIONI (60,3%) PER LA TERZA SERATA DEL FESTIVAL. DAYTIME RAI1 IN STATO DI GRAZIA Altri aggiornamenti su Dal Titano. Temi più discussi: Dal Titano a Sanremo, la tv di Stato rilancia; Sanremo: Carlo Conti lancia il San Marino Song Contest dal palco dell'Ariston; San Marino Song Contest 2026: svelati i cantanti in concorso per la Repubblica del Titano; San Marino, il Titano segue il Festival 2026: debutto stasera per i 30 Big. Svelati i dieci big in gara al San Marino Song Contest 2026Sono stati svelati a Sanremo i dieci big che venerdì 6 marzo parteciperanno alla finale del San Marino Song Contest, che designerà chi rappresenterà la Repubblica del Titano all'Eurovision Song Contes ... ansa.it 'Tra palco e città', a Sanremo il festival fuori dal teatro AristonDalla nave di Costa Crociere in rada a Sanremo al Suzuki Stage di piazza Colombo, una ruota panoramica alta 32 metri, il trenino turistico e diverse postazioni nei punti più strategici. Dunque, dopo ... ansa.it Con questa bellissima istantanea del Titano ripreso dal lago Orfù di Gad (Oulx), auguriamo a tutti una buona giornata! Un ringraziamento particolare @roberto.tanzilli, autore dello scatto! facebook