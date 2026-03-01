Dall'intelligenza artificiale all'ordine geopolitico, fino al nodo del diritto d'autore: è un viaggio dentro le contraddizioni della modernità quello che Mauro Masi propone nella seconda edizione aggiornata di Promemoria. Un viaggio nella modernità, da Internet all'IA, e molto altro (Class Editori). Presidente della Banca del Fucino e delegato italiano alla proprietà intellettuale, parte da una convinzione: con l'IA esiste la possibilità di non ripetere gli errori compiuti agli albori del web. Se per internet "c'è ormai poco da fare", l'intelligenza artificiale arriva in un contesto diverso, segnato da maggiore consapevolezza. Non è un caso, osserva, che l'Italia sia stata il primo Paese europeo a integrare l'AI Act con una legge nazionale, entrata in vigore a ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dal tech ai dazi: i rischi di oggi

Attenzione, rischi fino a 2.800€ se hai ricevuto questo regalo di Natale Hi-Tech: le nuove regole sono severissimeSe hai ricevuto questo regalo tech per Natale attento alle nuove regole: rischi, senza saperlo, una multa fino a 2.

IA: Giganti tech consolidano il potere, la democratizzazione resta un miraggio. Analisi su rischi e controllo dati.Il futuro dell’intelligenza artificiale è già qui, ma il suo sviluppo non sta livellando il campo di gioco come molti si aspettavano.

Is a 2008-Style Market Crash Starting Right Now

Contenuti utili per approfondire tech.

Temi più discussi: Dal tech ai dazi: i rischi di oggi; Dazi Trump, l’Ue: Chiediamo chiarezza. Usa: Rispetteremo accordi; Dazi, Trump rilancia al 15% dopo la sentenza della Corte Suprema; Un mondo di dazi.

Via ai nuovi dazi di Trump al 10%. Pronta un’altra ondata di causeIl provvedimento della Casa Bianca vale per tutti i Paesi ma durerà solo 150 giorni. FedEx, L’Oreal, Dyson e altre big chiedono il rimborso delle tasse versate ... repubblica.it

Il grande pasticcio dei dazi Usa: tariffe, ricorsi e scadenze, tutti i nodi da sciogliereLa durata limitata delle nuove tariffe e il timore che possano ancora salire frenano acquisti e investimenti. Ma il dazio peggiore per le imprese è l’incertezza ... corriere.it

Lo Sky-tech dello splendido gol di #Dimarco facebook

Cina: rapporto, brand tech mostrano solida crescita del valore complessivo x.com