Dal ritrovamento di un annuncio d’epoca si delinea il personaggio di Ofelia Rossi, una donna che nella Sardegna postunitaria si presenta come medium. Nel suo appartamento, la “sonnambula” riceve clienti disposti a pagare cinque lire per un consulto. Ofelia Rossi raccoglie confidenze, paure e biglietti, risponde con profezie e racconti inventati, e si comporta come ascoltatrice di anime e medium.

N el suo appartamento, la “sonnambula” riceve clienti disposte a pagare cinque lire per un consulto. Ofelia Rossi, questo il suo nome, è una medium, o almeno così appare: raccoglie biglietti, confidenze e paure, e restituisce risposte sotto forma di profezie, svenimenti e racconti. inventati. Nella Sardegna dell’Ottocento venivano chiamate così le donne ritenute capaci di prevedere il futuro. Libri da leggere d’un fiato: 11 storie di donne, raccontate da donne X Leggi anche › Storie, voci e ritorni. Da Gaja Cenciarelli a Marco Vichi, ecco i nuovi libri candidati al Premio Strega La Sonnambula è una figura realmente esistita, scoperta dalla scrittrice Bianca Pitzorno, 83 anni, tra i ritagli di giornale conservati dalla nonna, e oggi al centro del suo nuovo romanzo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal ritrovamento di un annuncio d’epoca nasce il personaggio di Ofelia Rossi, medium e ascoltatrice di anime nella Sardegna postunitaria

