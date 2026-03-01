Durante il viaggio di ritorno dal festival Rann Utsav, si osserva come si muovono le auto e i veicoli nelle strade indiane, partendo dal Gujarat fino a Bangalore. Le immagini della strada mostrano vetture, camion e motorini che condividono spazi stretti e spesso congestionati, senza segnaletica chiara. La scena rivela un modo di guidare che combina praticità e adattamento alle condizioni locali.

La trasferta verso il festival Rann Utsav ha rappresentato l'opportunità per sperimentare come cambia la mobilità dal nord al sud dell'India. Da Bhuj a Bangalore la prima sensazione percepita è che la viabilità è come un film realizzato da due registi che non dialogano: in campagna si gira un thriller fatto di asfalto stretto e nervi saldi, in città una commedia corale dove il protagonista principale è il rumore assordante. Si parte dall’India rurale del nordovest, e si parte di carattere, a bordo di un vecchio van rumoroso, malandato, vibrazioni dappertutto e un autista giovanissimo che guida come se avesse inventato lui il cambio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal Gujarat a Bangalore: manuale di sopravvivenza sulle strade indiane

