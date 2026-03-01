Dal carcere militare al lavoro | qualifica da manutentori del verde per 20 detenuti della Caserma Ezio Andolfato

Venti detenuti della Caserma Ezio Andolfato a Santa Maria Capua Vetere hanno completato un percorso di formazione professionale in manutenzione del verde promosso dall’Università Popolare di Caserta nell’ambito del programma GOL. Il progetto mira a offrire una qualifica che possa facilitare il loro reinserimento nel mondo del lavoro dopo il periodo in carcere. La formazione si è svolta all’interno del carcere militare, con l’obiettivo di fornire competenze pratiche e strumenti utili per il futuro.

CASERTA - Da detenuti a giardinieri. Più precisamente, manutentori del verde. È il percorso formativo che l'Università Popolare di Caserta e il Carcere militare giudiziario di Santa Maria Capua Vetere "Caserma Ezio Andolfato" hanno portato avanti con successo in questi mesi e che nelle scorse ore si è concluso con gli esami e la consegna degli attestati di formazione professionale per 20 ospiti della casa circondariale. Il corso, condotto all'interno della struttura penitenziaria dai docenti dell'Università Popolare di Caserta, rientra tra quelli finanziati dal programma GOL e rappresenta un unicum nel suo genere. Unicum come la Caserma Andolfato, dal 2005 unico carcere militare attivo in Italia. 🔗 Leggi su 2anews.it

