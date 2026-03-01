Da via Badia a Ripoli a via di Brozzi i lavori a Firenze

A partire da domani, 2 marzo, saranno avviati lavori su diverse strade di Firenze, tra cui via Badia a Ripoli e via di Brozzi. Le operazioni interesseranno varie zone della città e coinvolgeranno interventi di manutenzione e riqualificazione della viabilità. La viabilità potrebbe subire modifiche temporanee durante le fasi di lavoro e si consiglia di prestare attenzione ai segnali stradali.

Firenze, 1 marzo 2026 – Da via Badia a Ripoli a via di Brozzi, sono diversi i lavori che partono da domani, 2 marzo, sulle strade di Firenze. Oltre, naturalmente, a quelli consueti legati alla tramvia per Bagno a Ripoli e nell'area di Campo di Marte per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino. Il 2 marzo inizieranno in via Badia a Ripoli i lavori per la rete di telefonia. Nella prima fase sarà istituito un restringimento di carreggiata in viale Europa tra il numero civico 296 e via Danimarca. A seguire scatterà la chiusura di via Badia di Ripoli tra viale Europa e piazza Badia di Ripoli. Il termine previsto è il 7 marzo. In via di Brozzi, per un nuovo allaccio alla rete idrica, dal 2 marzo sarà interrotta la circolazione tra piazza Primo Maggio e via Frate Elia.