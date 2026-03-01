Da Giorgia Cardinaletti a Elettra Lamborghini | in e out del Festival

Dopo cinque serate di musica e moda, il teatro Ariston chiude i battenti del Festival. Tra i protagonisti della manifestazione ci sono stati Giorgia Cardinaletti ed Elettra Lamborghini, che hanno attirato l’attenzione del pubblico e dei media. La serata finale ha visto la partecipazione di diversi artisti e influencer, conclusasi con l’assegnazione dei premi e il saluto agli spettatori.

Tra glamour e provocazione, eleganza ed eccentricità, finisce la 76esima edizione del Festival. Le pagelle ai look dell'ultima serata, da Ditonellapiaga e Laura Pausini fino a Elettra Lamborghini e Serena Brancale Dopo cinque serate all'insegna di musica e moda, cala il sipario sul teatro Ariston. La serata finale del Festival di Sanremo 2026 vede trionfare Sal Da Vinci, ma in fatto di stile sono con i loro abiti Giorgia Cardinaletti, Levante e Arisa a guadagnarsi il titolo di vincitrici delle pagelle ai look. La 76esima edizione di Sanremo 2026 si conclude con una parata di vestiti da gran soirée. Dopo un ingresso in oro, Giorgia Cardinaletti punta sul nero e lo fa con un abito scollatoX che mixa pizzo, trasparenza e balze. La giornalista, emozionata dopo ogni discesa dalle "storiche" scale dell'Ariston, conserva il suo spirito elegante e raffinato anche gr